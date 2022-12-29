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بالفيديو.. حادث مروع على إحدى الطرق في أمريكا بسبب الحالة الجوية

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بالفيديو.. حادث مروع على إحدى الطرق في أمريكا بسبب الحالة الجوية

بالفيديو.. حادث مروع على إحدى الطرق في أمريكا بسبب الحالة الجوية

بالفيديو.. حادث مروع على إحدى الطرق في أمريكا بسبب الحالة الجوية
١٢:٤٤:٠٢ ص، الجمعة، ٦ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استمرت حالة الطقس المتقلبة في أمريكا، والتي تسببت في حوادث سير متفرقة، وتصادم سيارات وشاحنات على عدة طرق عامة، نتج عنها الكثير من الخسائر.

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة، أكثر من حادثة تصادم بسبب تكاثر الثلوج والعواصف الثلجية في مختلف الأنحاء.

تصادم عدد من الشاحنات

وتعطلت الحركة المرورية على إحدى الطرق العامة في أمريكا، كما أوضح مقطع فيديو، بسبب حادث تصادم، وأثناء تصوير الفيديو، الذي التقطته كاميرا هاتف جوال، جاءت سيارة مسرعة واصطدمت بالشاحنات المتوقفة بالفعل، ثم تبعتها شاحنة كبيرة، واصطدمت كذلك ببقية السيارات، التي تكدست فوق بعضها تقريبا، بسبب التصادم.

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انزلاق على الثلوج

وبسبب تكاثر الثلوج في العاصمة الأمريكية واشنطن، فقد قائد سيارة ملاكي سيطرته على مقود السيارة، مما أدى إلى انزلاقها على الثلوج وسط الطريق الإسفلتية، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى، ونتج عن الحادث خسائر في السيارتين.

انتشال الحيوانات من بين الثلوج

وفي مقطع فيديو ثالث، ظهر مجموعة من الأشخاص يحاولون انتشال حيوانات علقت وسط الثلوج، باستخدام معاول وجرافات يدوية، ويبدو أن بعض الحيوانات تجمدت من البرد فعلا، في ظل موجة من العاصف الثلجية التي تشهدها البلاد.

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أخبار أمريكا حالة الطقس في أمريكا حوادث تصادم عواصف ثلجية واشنطن

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