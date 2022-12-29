أطنان من الريالات تفضح الحوثي وتكشف جباياته من جيوب اليمنيين (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تداول متابعون ونشطاء يمنيون عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورا توثق فرض وتحصيل ميليشيا الحوثي الإرهابية لجبايات وإتاوات على مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق أخرى، والتي بلغت أطنانا من الريالات.

اتباع سياسة النظام الإيراني

وذكر نشطاء أن الحوثيين: “تعمدوا محاربة الناس في أرزاقهم واستخدموا الجوع سلاحًا لمحاربتهم، نفس سياسة النظام الإيراني تجاه الشعب الإيراني والأحوازي، ولهذا أوقفوا صرف المرتبات، وفرضوا الجباية على التجار، لتذهب إلى خزائنهم وأرصدة قادتهم، ويعبث بها المشرفون، ويحرم منها الشعب”.

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أوضاع اقتصادية وإنسانية قاسية

وفي وقت سابق، انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استمرار عصابات الحوثي الإرهابية، في نهب إيرادات الدولة، وعدم الوفاء بالتزاماتها، وإيقاف رواتب موظفي الدولة.

وقال الإرياني، عبر تويتر: “تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منذ انقلابها، نهب مئات المليارات من إيرادات الدولة، مقابل(صفر) التزامات، بما في ذلك إيقاف صرف مرتبات موظفي القطاع العام، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، متجاهلة أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، التي وصفت بأنها الأسوأ”.