الفيروس يتوحش مجددًا.. تفشي كورونا يبلغ ذروته في بكين

تواصل- وكالات:

قال كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض في الصين “وو زونيو”، إن تفشي فيروس كورونا بلغ ذروته في بكين وتيانجين وتشنجدو.

وذكر “وو” أن الوضع في شنغهاي وتشونجتشينج وآنهوي وهوبى وهونان لا يزال يتسم بالخطورة.

وأضاف “وو” أن الفيروس لا يزال ينتشر بسرعة في مقاطعات هينان وجيلين وفوجيان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحذر “وو” من انتشار المرض خلال عيد رأس السنة القمرية الجديدة مع توقع سفر الكثيرين خلال العطلات.

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من ناحية أخرى، قال ليانج وانيان، رئيس لجنة خبراء الاستجابة لكوفيد في الصين، إن البلاد تعزز مراقبة متحورات كوفيد وستقدم تقريرًا إلى منظمة الصحة العالمية إذا جرى اكتشاف أي متحور جديد.