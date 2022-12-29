نفت أي تنازلات.. الرئاسة الأوكرانية تتحدث عن حلول وسط لحل الأزمة مع روسيا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، عن حلول وسط لحل الأزمة مع روسيا وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عن تطابق أهداف ورؤى واشنطن وكييف التام، إزاء سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وتابع يرماك: “أستطيع أن أقول إنه لدينا مع الأمريكيين تطابق بنسبة 100% لفهم ماهية نهاية الحرب، وما هي أهدافنا، وما هي الحلول الوسط التي يمكن أن تكون هناك.

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وواصل المسؤول الأوكراني بقوله “أريد أن أقول مرة أخرى إنه لا توجد تنازلات مع هذا الرئيس (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، واليوم هم معنا بوضوح (الأمريكيين)، وهم يعتبرون أن انتصارنا هو انتصارهم”.

وتابع يرماك :”إن كييف حصلت على دعم أعضاء كلا الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي: الديمقراطيين والجمهوريين”.

وأكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة تُبرهن أن واشنطن وكييف لا تسعيان إلى السلام، وإنما إلى الحرب.

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