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«الخضيري»: عادة شائعة في الشتاء قد تسبب الغيبوبة أو الوفاة
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«الخضيري»: عادة شائعة في الشتاء قد تسبب الغيبوبة أو الوفاة

«الخضيري»: عادة شائعة في الشتاء قد تسبب الغيبوبة أو الوفاة

«الخضيري»: عادة شائعة في الشتاء قد تسبب الغيبوبة أو الوفاة
٠٨:٥١:٣٧ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

حذّر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من خطأ شائع يفعله البعض في الشتاء قد يتسبب في دخول الشخص في غيبوبة أو الوفاة.

وقال “الخضيري”، عبر تغريدة بحسابه في “تويتر”، إن رفع حرارة الغرفة إلى 36 درجة مئوية، يؤدي إلى ارتفاع الأوكسجين للأسقف فيزيائيًّا؛ لأنه سيخف ويرتفع؛ مبينًا أن مع هذا الارتفاع يقلل الأكسجين عن مستوى جسم الإنسان النائم فيحدث نقص شديد قد يسبب الغيبوبة أو الوفاة.

وكان “الخضيري”، قال في تغريدات سابقة :” أعيد التحذير لوجود وفيات بقضاء الله وقدره ثم بسبب الاستخدام الخاطيء لوسائل التدفئة: لابد من التهوئة التامة عند إسهال فحم او نار او مكيف حار او مدفأة غاز( التهوئة ضرورية) لا تشعل الفحم في مكان مغلق ابداً ولا تنام عند نار أو فحم يشتعل ولا تنام عند مكيف حار ولا مدفأة غاز مشتعلة”.

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وتابع :” 1-لاستخدام فحم التدفئة لابد من فتح النوافذ والباب حتى يكتمل الاشتعال وتحوله لجمر(الفحم ينتج أول أكسيد الكربون القاتل) إلزام بائعي الفحم بكتابة ذلك.. ٢-عند استخدام المدفأة لابد من توصيلها بالقابس مباشرة وليس عبر تحويلة لئلا تحترق.. ٣-لا تستخدم المكيف الحار أثناء النوم أبداً إلا بتهوية”.

الكلمات الدلالية:
التدفئة الشتاء الوفاة عادة شائعة فهد الخضيري

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