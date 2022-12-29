الذهب يعاود الصعود مستغلا تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية

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سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا جديدا، بعد تراجع في تداولات أمس بنسبة 0.5%، وجاء الارتفاع اليوم في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبعدما أشارت بيانات طلبات إعانة البطالة لأول مرة إلى تباطؤ في سوق العمل الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم

وصعد 0.7% إلى 1816.21 دولار للأوقية عند الساعة 1711 بتوقيت جرينتش. وتحولت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى الصعود، لترتفع 0.4% إلى 1823.50 دولار، حسب “Investing”.

مؤشر الدولار يتراجع

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة كما نقلت “الاقتصادية” عن “رويترز”.

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الدولار يخسر أمام اليورو والين

وبعد صعوده لأعلى مستوى في أسبوع مقابل الين، أمس الأربعاء، عندما لامس 134.40 ين، هبط الدولار لأدنى مستوى في الجلسة مقابل العملة اليابانية يوم الخميس. وخسرت العملة الأمريكية 1.05 بالمئة في أحدث تعاملات أمام الين لتسجل 133.065 ين.

وتراجع الدولار أيضا مقابل إلى 0.9208، أدنى مستوى له منذ 31 مارس آذار. وجرى تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 0.57 بالمئة إلى 0.923.

وزاد قليلا، إذ ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1.064 دولار، بعد انخفاضه 0.27 بالمئة يوم الاربعاء.