استغرق 6 ساعات متواصلة.. «إنجاد» يتمكن من تعديل كرفان بحائل

تواصل – فريق التحرير:

تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بلاغا، حول كرفان تعرض لانقلاب، بحائل، وبعد مرور يومين على الواقعة، واستنفد العالق جميع المحاولات والحلول، اتصل بالفريق لتقديم بلاغ.

3 مراحل لتنفيذ المهمة

وتمكن 13 عنصرا في فريق إنجاد -بالاستعانة بمركبات مجهزة لمثل هذه المهام- من التدخل الفوري واستعادة الوضعية الطبيعية للكرفان المقلوب، في مهمة استغرقت نحو 6 ساعات متواصلة، ونفذت على 3 مراحل.

وأوضح مقطع فيديو، طريقة تدخل فريق الإنقاذ، وكانت المرحلة الأولى هي تعديل وضعية الكرفان المقلوب، باستخدام الأوناش، من أجل ضمان عدم حدوث أية أضرار.

وشملت المرحلة الثانية، وهي الأكثر صعوبة، محاولة تثبيت الكرفان على وضعه المعتدل، والحيلولة دون تعرضه للانقلاب مرة أخرى، وتهيئته للعبارة.

أما المرحلة الثالثة، حسبما أوضح الفيديو، فكانت تعديل الكرفان ليركب على الإطارات المخصصة له، وتمت بنجاح -ولله الحمد-.

اقرأ أيضا:

«فريق إنجاد» يعلن انطلاق الجولة الثانية للبحث عن مفقود حفر الباطن

13 بلاغا خلال أسبوع

ومنذ أيام، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، تلقيه 13 بلاغا عن مفقودين خلال 7 أيام، وأضاف في حسابه على «تويتر»، أن البلاغات التي تلقاها عن المركبات العالقة في الوحل والرمال خلال الأيام ذاتها وصل إلى ٦٤٧ بلاغًا.