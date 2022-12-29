فيديو متداول.. شاهد ماذا فعل مواطن كويتي في سيارة جارته بعدما أوقفتها أمام منزله

تواصل- فريق التحرير:

نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو قيل إنه في الكويت يوثق تضرر سيارة امرأة بعد أن تم صب “فيمتو” (مشروب غازي ملون) من قبل جارها.

وقالت شقيقة صحاب المركبة “أختي سافطة (أوقفت سيارتها) قرب بيت الجيران.. صبوا فيمتو على سيارتها وسكروا عليها ولا أحد فيهم راضي يطلع!”، أي أنهم أغلقوا الطريق أمامها ولا يريدون إفساحه لها.

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وأثار الفيديو استهجان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق الكاتب والصحفي، يوسف العتيبي، قائلًا: “مثل ما تبي الله يعاملك عامل خلقه.. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيه جبريل على الجار (…) ما يصير تأذي الناس وتدعي الله تبيه (تريده) يوفقك! من الإحسان اللي الله يحبه تحسن للناس وتصبر عليهم!”.