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حتى التاسعة من صباح الجمعة.. الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير على 3 أماكن

حتى التاسعة من صباح الجمعة.. الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير على 3 أماكن

حتى التاسعة من صباح الجمعة.. الأرصاد يرفع درجة التنبيه إلى تحذير على 3 أماكن
٠٨:١١:١٩ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

رفع المركز الوطني للأرصاد تنبيه على الطائف إلى تحذير، حيث حذّر من هطول أمطار رعدية غزيرة على الطائف أضم ميسان.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحالة على هذه الأماكن تستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تشهد معظم مناطق المملكة بدءًا من اليوم إلى يوم السبت المقبل حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدن للرؤية الأفقية وإرتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

ويشمل تأثير الحالة المطرية يومي الجمعة والسبت مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، ومنطقة عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك وبيشة).
ويمتد تأثير الحالة المطرية ليشمل مناطق المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع)، ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، ومنطقة الرياض (الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف، الأفلاج، وادي الدواسر وليلى)، في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) على المنطقة الشرقية (الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء، القطيف)، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة خلال نفس الفترة على أجزاء من منطقتي جازان (جيزان، فرسان، فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، ومنطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب).

منها مكة والرياض.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة وضباب وجريان السيول على 13 منطقة

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