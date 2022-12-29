300 ألف حبة كبتاجون و730 «كف حشيش» يضبطها الجيش الأردني على الحدود

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات حرس الحدود الأردنية، ضمن منطقة مسؤوليتها،من تفيذ عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص بقصد اجتياز الحدود، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمين من الأراضي السورية.

دوريات سريعة للقبض على المهربين

وقال مصدر عسكري، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إلقاء القبض على أحد المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري”

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ضبط كمية كبيرة من المخدرات

وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 300 ألف حبة كبتاجون، و ٧٣٠ كف حشيش، وتم تحويل المتسلل والمضبوطات إلى الجهات المختصة، حسب وكالة “عمون”.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.