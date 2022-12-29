5 قيادات تغادر في وقت واحد.. الاستقالات مستمرة داخل الحكومة الكويتية

تواصل- فريق التحرير:

تقدم عدد من منسوبي الحكومة الكويتية الذين يتقلدون مناصب قيادية باستقالتهم، ليتواصل مسلسل الاستقالات من الحكومة المستمر منذ أيام.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، فقد تقدم الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة أسامه الدعيج باستقالته لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد.

كما تقدم المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم باستقالته من منصبه.

وتقدم أيضًا مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مبارك العازمي باستقالته من منصبه.

وقال العازمي: «أسال الله أن أكون قد أديت واجبي بما يرضي الله في خدمة بلدي، وألتمس منكم العذر على التقصير وراجياً من الله لكم كل التوفيق».

فيما أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد قراراً بقبول استقالة نائب الأمين العام للمصارف الوقفية بدرجة وكيل وزارة مساعد منصور الصقعبي من العمل في الأمانة العامة للأوقاف، اعتباراً من اليوم.

كما أصدر “الماجد”، قراراً بقبول استقالة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري اعتباراً من اليوم.