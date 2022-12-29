الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية
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فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية

فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية

فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية
٠٨:٠٠:٢٤ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية الحفر العربية (صدى) عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” عن فتح باب التسجيل لبرنامج دبلوم التدريب المبتدىء بالتوظيف، لحملة الثانوية، في مدينة بقيق، بالمنطقة الشرقية، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط.

التخصصات:

– حفر وصيانة آبار الغاز

الشروط المطلوبة:

  • – العمر من 18 – 24 سنة.
  • – حاصل على شهادة الثانوية بتقدير 70%.
  • – اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (الخاص بالأكاديمية) بنسبة +55.
  • – أو تحقيق المستوى الثاني باللغة الإنجليزية في اختيار الأكاديمية.

المميزات:

  • – تدريب مبتدىء بالتوظيف.
  • – راتب شهري.
  • – تأمين طبي.
  • – توفير سكن داخل مرافق أرامكو.

تفاصيل الإعلان:- اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م..

طريقة التقديم:

عبر موقع أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى): ( هنا ).

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