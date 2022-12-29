246 مخالفة على مباني تحت الإنشاء في الظهران

تواصل- فريق التحرير:

رصدت أمانة المنطقة الشرقية 246 مخالفة على المباني تحت الإنشاء في أحياء مدينة الظهران خلال شهر نوفمبر، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ أعمال الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، والتي تأتي بالتزامن مع الجهود المكثفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري المنفذة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشارت الأمانة إلى أنًّ المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين استحداث إضافات إنشائيـة بدون ترخيص، وتخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات، وعدم نظافـة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، ورمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء، وتدني مستوى النظافة العامة.

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وأوضحت أن هذه الجولات تأتي لمواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال للأنظمة والتعليمات، موكدةً أنه تم التأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم ورصد المخالفات وتطبيق الجزاءات البلدية الصادرة بهذا الشأن.