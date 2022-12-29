وظائف بالشركة السعودية العالمية للموانيء للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانيء (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) عن توفّر وظائف شاغرة في الرياض ،وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي موارد بشرية
Human Resources Specialist
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المؤهلات و المتطلبات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.
- خبرة 3 سنوات في الموارد البشرية.
- معرفة عملية جيدة في بوابات الموارد البشرية الحكومية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، مقيم ، قوى ، إلخ …).
- مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية
- فهم قوي لتشريعات العمل وعملية كشوف المرتبات
- قدرات جيدة في حل المشكلات
- يشرف على كل ركن من أركان الموارد البشرية والأعمال الإدارية.
- تأكد من أن المرؤوسين يؤدون مهامهم بسرعة وكفاءة.
- يحافظ على مستوى عالٍ وجودة العمل بما يتماشى مع معايير SGPC.
- إدارة برامج التأمين الصحي والتأمين على الحياة
- قم بتحديث سجلات الموظف بمعلومات التوظيف الجديدة و / أو التغييرات في حالة التوظيف
- معالجة استفسارات الموظفين والرد عليها في الوقت المناسب
- كن على اطلاع دائم وامتثل للتغييرات في قوانين العمل.
- إدارة البوابات الحكومية للشركة.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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