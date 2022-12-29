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وظائف بالشركة السعودية العالمية للموانيء للعمل في الرياض
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وظائف بالشركة السعودية العالمية للموانيء للعمل في الرياض

وظائف بالشركة السعودية العالمية للموانيء للعمل في الرياض

وظائف بالشركة السعودية العالمية للموانيء للعمل في الرياض
٠٧:٢٣:٣٢ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانيء (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف  (لينكدإن) عن توفّر وظائف شاغرة في الرياض ،وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي موارد بشرية

  Human Resources Specialist

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المؤهلات و المتطلبات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.
  • خبرة 3 سنوات في الموارد البشرية.
  • معرفة عملية جيدة في بوابات الموارد البشرية الحكومية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، مقيم ، قوى ، إلخ …).
  • مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية
  • فهم قوي لتشريعات العمل وعملية كشوف المرتبات
  • قدرات جيدة في حل المشكلات
  • يشرف على كل ركن من أركان الموارد البشرية والأعمال الإدارية.
  • تأكد من أن المرؤوسين يؤدون مهامهم بسرعة وكفاءة.
  • يحافظ على مستوى عالٍ وجودة العمل بما يتماشى مع معايير SGPC.
  • إدارة برامج التأمين الصحي والتأمين على الحياة
  • قم بتحديث سجلات الموظف بمعلومات التوظيف الجديدة و / أو التغييرات في حالة التوظيف
  • معالجة استفسارات الموظفين والرد عليها في الوقت المناسب
  • كن على اطلاع دائم وامتثل للتغييرات في قوانين العمل.
  • إدارة البوابات الحكومية للشركة.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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