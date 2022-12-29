وظائف بالشركة السعودية العالمية للموانيء للعمل في الرياض

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أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانيء (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) عن توفّر وظائف شاغرة في الرياض ،وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي موارد بشرية