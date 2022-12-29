مشهد يفطر القلوب.. أب سوري يدفن ابنته على الحدود البولندية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا يدمي القلوب، حيث ظهر أب سوري ينعي ابنته المتوفاة أمام عينيه على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

يبكي عند رأس ابنته

وأظهر الفيديو، الذي حاز على تفاعل واسع، الأب السوري جاثيا على ركبتيه عند رأس ابنته المتوفاة، التي لم يتجاوز عمرها 26 عاما، وهو يبكي بحرقة ويقول: “والله سافرت عشانك.. وين تركتيني ورحتي”.

وتوفيت الشابة السورية رانيا أحمد النصار، وتبلغ من العمر 26 سنة، وهي من مدينة درعا السورية، بعد أن لجأت هي ووالدها إلى الأردن ثم سافروا إلى أوروبا.

الجيش البولندي رفض إسعافها

وأفادت حسابات لصحفيين ونشطاء عبر “تويتر” بأن الفتاة المتوفاة تعرضت إلى نهب حقائبها ومصادرة ملابسها الثقيلة التي تستعين بها على البرد، من قبل الجنود البولنديين، ثم إخراجها من المعبر الحدودي وتركها مع والدها.

ورفض عناصر من الجيش البولندي إسعافها، وحملوها مع والدها بسيارة، ورموا بهم بعيداً عن البوابة الحدودية، فلقيت الفتاة مصرعها بسبب شدة البرد.

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