«نزاهة» توجه الضربات للفاسدين.. 1040 تحقيقًا في أربعة أشهر

تواصل- فريق التحرير:

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، خلال أربعة الأشهر الماضية 1040 تحقيقا، وأوقفت 465 موقوفا، وقامت بجولات رقابية بلغت 11815 جولة.

وفي شهر صفر 1444، قامت بـ 3164 جولة رقابية، وأجرت 147 تحقيقا و97 موقوفا، وخلال ربيع الأول، نفذت 3426 جولة رقابية وأجرت 148 تحقيقا و60 موقوفا.

وخلال شهر ربيع الآخر نفذت 2799 جولة رقابية، وأجرت 308 تحقيقا و138 موقوفا، وفي جمادى الأولى نفذت 2426 جولة رقابية وأجرت 437 تحقيقا و170 موقوفا، حسب الوطن.

كما باشرت الهيئة عددا من القضايا الجنائية والإدارية والجولات الرقابية خلال الأشهر الـ7 الماضية (ذو القعدة، وذو الحجة 1443، ومحرم 1444، وصفر، وربيع أول، وربيع ثاني، وجمادى الأولى) بلغت 23015 جولة رقابية، و1522 تحقيقا، وأوقفت 667 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة ضامنة.