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النيابة العامة تحذر: هذه عقوبات الترويج للمخدرات عبر الإنترنت

النيابة العامة تحذر: هذه عقوبات الترويج للمخدرات عبر الإنترنت

النيابة العامة تحذر: هذه عقوبات الترويج للمخدرات عبر الإنترنت
٠٧:٠٢:١٠ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، من إنشاء موقع على الاشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

حظر المواد المخدرة

وقالت النيابة: “يحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت”.

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السجن وغرامة مليونية

وأوضحت النيابة العامة أن هناك 5 عقوبات لهذه الجرائم، نص عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهي:

1- السجن مدة تصل إلى 5 سنوات

2- غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال

3- مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منها

4- إغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة

5- نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية

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