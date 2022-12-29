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5 ساعات من إلقاء الصواريخ الروسية على «كييف» تقطع الكهرباء تمامًا عن 40% من السكان

5 ساعات من إلقاء الصواريخ الروسية على «كييف» تقطع الكهرباء تمامًا عن 40% من السكان

5 ساعات من إلقاء الصواريخ الروسية على «كييف» تقطع الكهرباء تمامًا عن 40% من السكان
٠٦:٤٥:١٣ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

شن سلاح الجو الروسي غارة جوية مكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف استمرت لما يقرب من 5 ساعات، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على 40% من المستخدمين.
من جانبه قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن 40٪ من المستهلكين في عاصمة أوكرانيا من دون كهرباء.

وتم الإعلان عن غارة جوية واسعة النطاق، استمرت من ساعتين إلى خمس ساعات في أوكرانيا اليوم الخميس. وسمع دوي انفجارات في عدة مناطق.

وأضاف كليتشكو: “40 في المائة من المستهلكين في العاصمة، بقوا بدون كهرباء بعد الهجوم الصاروخي. ومن جانب الفنيين تم اتخاذ كافة تدابير السلامة اللازمة أثناء الغارة الجوية، وهم يعملون حاليا لإعادة عمل منشآت الطاقة. ويتم توفير الدفء والمياه في المدينة الحرارة بشكل طبيعي”.

انقطاع الكهرباء - كييف - اوكرانيا0 - ظلام - ارشيفية

كييف: روسيا أطلقت 100 صاروخ على المدن الأوكرانية خلال ساعات

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية روسيا كهرباء

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