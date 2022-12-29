بنهاية 2022.. ظاهرتين فلكيتين يمكن رؤيتهما بالعين المجردة

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم أنه يرصد بسماء الوطن العربي مساء يوم الخميس الموافق 29 من ديسمبر الجاري، بشكل استثنائي، ظاهرتين فلكيتين بنفس التوقيت، ويمكن أن ترى بالعين المجردة، وتعتبر آخر الظواهر الفلكية في وداع عام 2022.

اقتران بين كوكبي عطارد والزهرة وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه بعد غروب الشمس يرصد اقتران بين كوكبي عطارد والزهرة باتجاه في الجنوب الغربي حيث سيفصل بينهما 1.2 درجة من بعضهما البعض ولن يكونا قريبين بهذه المسافة مرة أخرى حتى عام 2024.

وأوضح أبو زاهرة أن حدوث اقتران الزهرة وعطارد يكون بالقرب من الأفق في سماء شفق الغروب الا أن سطوع الزهرة الفائق سيتفوق على ضوء شفق المساء، ولمشاهدة هذا الحدث السماوي يجب أن يكون الأفق خالٍ من العوائق في اتجاه غروب الشمس.

وأضاف: “عندما يتحول الشفق إلى ظلام، راقب ظهور الزهرة بعد حوالي 30 دقيقة من غروب الشمس، فهذا الكوكب ثالث ألمع جرم سماوي يضيء السماء بعد الشمس والقمر على التوالي، وبمجرد اكتشاف الزهرة يمكن أن يساعد على رؤية عطارد”.

رؤية عطارد بالعين المجردة ويبدو كوكب عطارد خافتا بجوار كوكب الزهرة ، إلا أن عطارد لا يزال براق حيث يبلغ لمعانه (+0.4) أو ساطعًا مثل ألمع النجوم، لذلك بعد حوالي 40 دقيقة من غروب الشمس ،قد يتمكن الراصد من رؤية عطارد بالعين المجردة، إذا لم تتمكن من رؤية عطارد وجه المنظار إلى الزهرة لمشاهدة الكوكبين في نفس مجال الرؤية.

وخلال الأيام القادمة، حسب “فلكية جدة”، سيلاحظ أن كوكب الزهرة يرتفع في السماء ويغرب متأخرًا بعد غروب الشمس يوميًا بينما ينخفض عطارد باتجاه الشمس، استعدادا لانتقاله من سماء المساء إلى سماء الفجر.

عطارد والزهرة على نفس خط الرؤية يظهر كوكبا عطارد والزهرة قرب بعضهما على قبة السماء لأنهما على نفس خط الرؤية بالنسبة لنا إلا أنهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء، ففي الوقت الحاضر عطارد أقرب إلى الأرض مقارنة بالزهرة.

وغالبًا ما تقاس المسافة بين الأجرام في النظام الشمسي بالوحدة الفلكية وهي (متوسط المسافة بين الأرض والشمس)، وفي وقت الاقتران سوف يكون عطارد على مسافة 0.8 وحدة فلكية (119,783,015 كيلومتر) و الزهرة 1.6 وحدة فلكية (241,450,963 كيلومتر) من الأرض.

اقتران القمر بكوكب المشترى أما الظاهرة الثانية، حسبما أعلنت “فلكية جدة” فستكون اقتران القمر بكوكب المشتري في منظر بديع حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين حيث يرصدان عاليًا بإتجاه الافق الجنوبي، سيحدث هذا الاقتران والقمر بعمر ستة أيام وهو ألمع بقعة في سماء الليل.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء.

تفاصيل الظاهرة ويعتبر كوكب المشتري هو رابع ألمع جسم في قبة السماء، بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف بـ ” أقمار غاليلو ” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا – حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب الكوكب.

وأورد أبو زاهرة أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجرام ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.