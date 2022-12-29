الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل تخضع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة؟ الضريبة والجمارك توضح
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هل تخضع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة؟ الضريبة والجمارك توضح

هل تخضع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة؟ الضريبة والجمارك توضح

هل تخضع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة؟ الضريبة والجمارك توضح
٠٦:٣٣:٢٧ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن جميع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة .

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى خضوع السجلات التجارية للجباية.

وأجابت الهيئة بقولها : “للتوضيح لك، تخضع جميع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة إلى أن يتم الشطب/النقل للسجل التجاري او  أو انتهاء السجل مع التحقق أن لا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى”.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن مرحلة الربط والتكامل في الفوترة الإلكترونية، وقالت إنها مرحلة يتم فيها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع نظام «فاتورة»، التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

آلية تطبيق الربط والتكامل

وأوضحت على حسباها في «تويتر»، أن مرحلة الربط والتكامل في الفوترة الإلكترونية، يتم تطبيقها للمنشآت الخاضعة للائحة في الفوترة الإلكترونية.

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المجموعات المختارة

– المجموعة الأولى، تاريخ التطبيق 1 يناير 2023، ومعيار الاختيار هو ألا تقل الإيرادات عن 3 مليارات ريال.

* المجموعة الثانية، تاريخ التطبيق 1 يوليو 2023، ومعيار الاختيار هو ألا تقل الإيرادات عن نصف مليار ريال.

 

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن ما سبق يخضع جميعًا لمعيار اختيار الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لام 2021م.

يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى ما يلي:

1- تحقيق الربط الآلي بين القطاعين.

2- تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

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الزكاة السجلات التجارية جباية الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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