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«وما توفيقي إلا بالله».. فريق طبي ينجح في إعادة سبعيني للمشي بعدما فقد الحركة
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«وما توفيقي إلا بالله».. فريق طبي ينجح في إعادة سبعيني للمشي بعدما فقد الحركة

«وما توفيقي إلا بالله».. فريق طبي ينجح في إعادة سبعيني للمشي بعدما فقد الحركة

«وما توفيقي إلا بالله».. فريق طبي ينجح في إعادة سبعيني للمشي بعدما فقد الحركة
٠٦:١٢:١٨ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق طبي متخصص- بفضل الله- في إعادة الأمل لدى مريض سبعيني بأن يعود للمشي مرة أخرى بعد أن كان فقد الحركة، وذلك في عملية استغرقت ساعة ونصف تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكّد تجمع الرياض الصحي الثالث أنًّ الفريق الطبي المشرف على الحالة في مستشفى الدرعية استقبل الحالة لمريض يعاني من احتكاك وآلام شديدة بمفصل الركبة اليمنى أفقده القدرة على الحركة وممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية.

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وأوضح أنَّه تم تقييم الحالة وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود احتكاك شديد بمفصل الركبة، تسبب في عدم القدرة على المشي وعدم الاستطاعة في مد الرجل بشكل كامل وثني الركبة، مما تقرر أن يتم إجراء تدخل جراحي بإشراف فريق طبي متخصص يضم مختلف التخصصات الطبية وتم تحضير المريض للعملية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح واستطاع الحركة ومد الرجل بشكل كامل وثني الركبة وحالته الصحية مستقرة، ويخضع حالياً للعلاج الطبيعي والتأهيل.

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