تزامنًا مع هطول الأمطار.. 3 تعليمات هامة من «صحة الرياض» للمصابين بهذا المرض

تواصل-فريق التحرير :

دعت “صحة الرياض” المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الحالة المطرية وتجنب التعرض له إلا للضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على صحتهم.

ونشرت “صحة الرياض” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “إنفوجراف” توعوي تزامناً مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، والحالة المطرية المتوقعة على المنطقة.

وأكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات لتجنب التعرض للمطر وكذلك للهواء البارد مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.

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وقدّمت “صحة الرياض” نصائح لمرضى الربو للتعامل مع الحالة المطرية ، من أهمها:

1- الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له.

2- حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية.

3- ضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.