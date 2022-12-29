سقوط صاروخ أوكراني داخل بيلاروسيا وتحقيق لمعرفة الأسباب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، اليوم، سقوط صاروخ أطلقه نظام دفاع جوي “إس-300” من داخل أوكرانيا، على الأراضي البيلاروسية.

إبلاغ رئيس بيلاروسيا

وأضاف البيان أنه: “تم إبلاغ رئيس الدولة بالحادثة على الفور”، في حين فتحت وزارة الدفاع ولجنة التحقيق البيلاروسية، تحقيقا من أجل تحديد الأسباب.

وتعد هذه الحادثة هي الأولى منذ بدء العمليات العسكية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، فيما تعتبر بيلاروسيا حليفة لموسكو.

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دراسة تفاصيل الحادثة وتحديد الأسباب

وأشارت السلطات إلى أنها لا تملك معلومات بشأن أي إصابات أو أضرار محتملة، بينما نشر حساب على “تليجرام” قريب من السلطات، صوراً لشظايا صاروخ في أحد الحقول، وهو ما أعادت نشره وكالة الأنباء الرسمية “بيلتا”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

في حين أشار بيان مينسك إلى أنه تجري دراسة مسارين رئيسيين، أولهما أن الصاروخ انحرف عن مساره ما أدى إلى سقوطه عن طريق الخطأ في بيلاروسيا، أو جرى إسقاطه من قبل الدفاع الجوي البيلاروسي.