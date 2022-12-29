الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. هطول أمطار الخير على حي الرحاب بجدة
استنفار بواشنطن وعواصم أوروبية بعد عودة كورونا في الصين
تزامنًا مع هطول الأمطار.. 3 تعليمات هامة من «صحة الرياض» للمصابين بهذا المرض
قادمة من إسبانيا.. سفينة جلالة الملك «الدرعية» تصل قاعدة الملك فيصل البحرية (صور)
منها المنطقة الغربية بالكامل.. خريطة سقوط الأمطار و«طريف» تسجل أدنى درجة حرارة
الأرصاد في بيان رسمي: ٧ تغيرات جوية على هذه المناطق من اليوم وحتى السبت

الرئيسية

 /

محليات

 /

شاهد.. هطول أمطار الخير على حي الرحاب بجدة

شاهد.. هطول أمطار الخير على حي الرحاب بجدة

شاهد.. هطول أمطار الخير على حي الرحاب بجدة
٠٥:٥٩:٠١ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على حي الرحاب بجدة.

ووثق المقطع، هطول زخات من المطر على حي الرحاب، مساء اليوم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في جميع المدارس المسائية.

اقرأ أيضا:

«الحصيني» يتوقع هطول أمطار على الرياض ومحافظاتها حتى هذا الموعد

ونشرت “تعليم جدة” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وسيكون الدوام لليوم الدراسي اليوم الخميس5 /6 / 1444 عبر منصة مدرستي”.

يأتي ذلك بسبب موجة الطقس البارد والأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة.

اقرأ أيضا:

تحذير عاجل من «الدفاع المدني» من تساقط أمطار رعدية على معظم المناطق

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار جدة جدة حي الرحاب

مواد ذات صلة

المزيد
كيف تستخرج جواز سفر جديد ؟.. «الجوازات» توضح

كيف تستخرج جواز سفر جديد ؟.. «الجوازات» توضح

١١:١٨ ص، الأثنين، ٢٣ مايو ٢٠٢٢
السديس يعزي القيادة في وفاة الأمير مشعل

السديس يعزي القيادة في وفاة الأمير مشعل

١٢:١٤ ص، الخميس، ٠٤ مايو ٢٠١٧
قيمة التمويل تصل إلى نصف مليون ريال.. تفعيل منتج «البناء الذاتي» المدعوم غداً

قيمة التمويل تصل إلى نصف مليون ريال.. تفعيل منتج «البناء الذاتي» المدعوم غداً

٠٢:٤٤ ص، الثلاثاء، ١٤ أغسطس ٢٠١٨
التربية تهدد المعلمين رافضي التكليفات أو الندب لسد العجز بتسجيلهم غائبين

التربية تهدد المعلمين رافضي التكليفات أو الندب لسد العجز بتسجيلهم غائبين

٠٧:١٣ ص، الثلاثاء، ٠١ أكتوبر ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *