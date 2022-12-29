شاهد.. هطول أمطار الخير على حي الرحاب بجدة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على حي الرحاب بجدة.

ووثق المقطع، هطول زخات من المطر على حي الرحاب، مساء اليوم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في جميع المدارس المسائية.

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ونشرت “تعليم جدة” على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، وسيكون الدوام لليوم الدراسي اليوم الخميس5 /6 / 1444 عبر منصة مدرستي”.

يأتي ذلك بسبب موجة الطقس البارد والأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة.

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