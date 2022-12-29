استنفار بواشنطن وعواصم أوروبية بعد عودة كورونا في الصين

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رفعت الولايات المتحدة، ودول أوروبية، حالة الاستعداد، بعد أنباء عودة انتشار فيروس كورونا في الصين، وقررت أمريكا، مع قدوم يوم 5 من يناير المقبل، إلزام جميع الركاب القادمين من الصين، الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، في موعد لا يتجاوز يومين قبل مغادرة الصين، أو هونج كونج، أو ماكاو، وتقديم نتيجة اختبار سلبية عند المغادرة.

اختبار سريع تتم متابعته عن بعد

وحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية فأنه يمكن للمسافرين الحصول على اختبار PCR أو اختبار ذاتي سريع يتم إدارته ومراقبته بواسطة خدمة الرعاية الصحية عن بُعد، وأنه يجب أن تتم الموافقة على الاختبار السريع من قبل إدارة الغذاء والدواء أو السلطة الوطنية ذات الصلة، حسب “القيس”.

ويمكن للمسافرين الذين ثبتت إصابتهم قبل أكثر من 10 أيام من رحلتهم تقديم وثائق تعافيهم بدلاً من نتيجة الاختبار السلبية.

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فحص اختبارات كورونا في ميلانو

ومن جانبها، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس، اكتشاف إصابة ما يقرب من نصف ركاب رحلتين قادمتين من الصين إلى ميلانو بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، في بيان، إنها تقوم بفحص اختبارات كورونا التي أُجريت في ميلانو لمعرفة ما إذا كانت هناك متغيرات جديدة من الفيروس أم لا، وأنه سيتم فرض حظر على القادمين من الصين في حال تم اكتشاف متحور جديد، وفقاً لوكالة بلومبرج.

باريس تتخذ إجراءات

أما في فرنسا، فطلب الرئيس إيمانويل ماكرون من الحكومة «باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الفرنسيين، في مواجهة الانفجار في عدد حالات كوفيد في الصين.

من ناحية أخرى، بدأت الصين تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد على نطاق واسع، مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص PCR.

كما أعلنت السلطات الصينية عزمها على فتح حدود البلاد والتخلي عن فترة الحجر الصحي لفيروس كورونا اعتباراً من 8 يناير 2023.