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«التجارة»: يتحمل وكلاء السيارات تكاليف شحن المركبات وصيانتها وإعادتها لمالكها في هذه الحالة

«التجارة»: يتحمل وكلاء السيارات تكاليف شحن المركبات وصيانتها وإعادتها لمالكها في هذه الحالة

«التجارة»: يتحمل وكلاء السيارات تكاليف شحن المركبات وصيانتها وإعادتها لمالكها في هذه الحالة
٠٥:٢٦:٢٦ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة، أنه يجب على الوكيل التجاري إجراء الصيانة اللازمة لمركبة المستفيد، وتقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار والاطلاع على تكاليفها والموافقة عليها قبل البدء بأعمال الصيانة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: “أن من حقوق مالك المركبة على الوكيل التجاري، تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، واستلام وثيقة تبيّن حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة”.

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وتابعت الوزارة، أنه في حال كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمد منه يبعد عن مقر المستفيد مسافة تزيد على 100 كيلومتر، فيتحمل الوكيل تكاليف شحن المركبة وإعادتها إلى مالكها بعد صيانتها، بشرط أن يكون الخلل مشمولا بضمان المنتج.

وأشارت  إلى أنه يجب على الوكيل التجاري البدء بأعمال الصيانة خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ الطلب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجريها سوى الوكيل”.

وبينت أنه يحق للمالك صيانة مركبته في أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان، على أن تكون وفق توصيات الشركة المصنعة، في حين يجب على مالك المركبة أخذ فاتورة والاحتفاظ بها موضحا فيها قطع الغيار.

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التجارة المركبة صيانة المركبات وزارة التجارة وكيل السيارات

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