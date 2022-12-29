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منها المنطقة الغربية بالكامل.. خريطة سقوط الأمطار و«طريف» تسجل أدنى درجة حرارة

منها المنطقة الغربية بالكامل.. خريطة سقوط الأمطار و«طريف» تسجل أدنى درجة حرارة

منها المنطقة الغربية بالكامل.. خريطة سقوط الأمطار و«طريف» تسجل أدنى درجة حرارة
٠٥:٤١:١٦ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة مكة المكرمة والمنطقة الغربية بشكل عام، تمتد شرقا إلى المنطقة الوسطى وماحولها، مع انخفاض في درجات الحرارة.

فيما سجلت محافظة طريف أدنى درجات الحرارة في المملكة، ملامسة درجتين مئويتين بحسب الأرصاد.

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق مكة والمدينة وجدة والطائف، وأجزاء من مناطق الباحة وعسير والقصيم، تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية، ابتداءً من مساء اليوم الخميس حتى يوم السبت المقبل.

من اليوم وحتى السبت.. «الأرصاد» يُنبّه إلى أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

وشددت المديرية على ضـرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأرصاد الجوية السعودية اليوم المنطقة الغربية امطار وسيول طقس المملكة

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