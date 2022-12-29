دعوات للتظاهر غدًا.. الأمن الإيراني يعتقل أحد علماء أهل السنة في خراسان

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مجموعة من شببا مدينة «تايباد» بمحافظة خراسان الرضوية، شمالي شرق ايران، بيانًا أكدوا فيه عزمهم الاحتجاج يوم غد الجمعة، احتجاجًا على اعتقال الأمن للشيخ مولوي عبد الناصر قادري أحد علماء أهل السنة.

فصل عدد من أساتذة الجامعات

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فإن عددًا من الأساتذة في المدن الصغيرة تم فصلهم عن العمل دون أن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

أمريكا تطالب إيران بعدم اعتقال الأطباء

وطالب المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، السلطات بعدم اعتقال الأطباء المعالجين للمصابين من المتظاهرين السلميين وعدم اتهامهم بارتكاب جريمة أو تهديدهم بأي شكل.

عشرات الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام

وأوضح أنه يجب على السلطات الإيرانية التوقف عن استهداف مقدمي الخدمات الطبية، مؤكدًا أن عشرات الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات.

استمرار انتهاك إيران لحقوق الإنسان

وأكد الكثير من المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات، واتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي في محاكم الثورة التي لا تسمح لهم باختيار محام، مهددًا النظام الإيراني من التمادي في انتهاك حقوق الإنسان بحق المتظاهرين.

الحكم على 40 متظاهرًا معتقلاً بالسجن

في الوقت نفسه، أفادت وكالة «إرنا»، أن محكمة في محافظة خراسان إيران حكمت على 40 متظاهرًا معتقلاً بالسجن لمدة عام لكل منهم، بتهمة الدعاية ضد النظام ونشر الأكاذيب.

وبعد استدعاء السفير الإيراني في روما، قال وزير الخارجية الإيطالي: إن على طهران وقف إعدام ومضايقة المحتجين والدخول في حوار معهم، لافتًا إلى أن أحكام الإعدام بحق المتظاهرين هي عقوبة غير متناسبة وغير مقبولة.

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