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بصوت يأسر القلوب.. طفل إفريقي يتلو القرآن الكريم بإتقان (فيديو)
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بصوت يأسر القلوب.. طفل إفريقي يتلو القرآن الكريم بإتقان (فيديو)

بصوت يأسر القلوب.. طفل إفريقي يتلو القرآن الكريم بإتقان (فيديو)

بصوت يأسر القلوب.. طفل إفريقي يتلو القرآن الكريم بإتقان (فيديو)
٠٤:٥٣:٤٧ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله طفل إفريقي وهو يقرأ ويرتل القرآن الكريم بصوت يأسر القلوب من جماله وحسن تنظيمه.

وخلال الفيديو، يظهر الطفل واقفًا ويقرأ آيات القرآن بإتقان شديد، كما يكشف الفيديو عن براعة الطفل في معرفة أماكن الوقوف وأحكام التلاوة وغيرها.

أطفال يأسرون القلوب بجمال صوتهم

وفي وقت سابق، تداول مغردون فيديو لطفل في عمر الـ 12 تقريبًا يقرأ القرآن الكريم بصوت عذب يأسر القلوب.

وأظهر المقطع، الطفل يقرأ القرآن بخشوع وإتقان لأحكام التلاوة، وتفاعل المغردون مع المقطع، وأثنوا على حسن التلاوة.

وأشاد متداولو المقطع، بحسن تربية الطفل، وحرص والديه على تعليمه القرآن الكريم، في هذه السن الصغيرة.

وأكد المغردون على أهمية حرص الوالدين على تعليم الأطفال القرآن الكريم في سنوات حياتهم الأولى، ليكون حافظًا ومعينًا لهم في حياتهم.

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بالفيديو.. طفل يقرأ القرآن الكريم بصوت عذب يأسر القلوب

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