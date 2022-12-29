الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
280 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10478 نقطة
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280 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10478 نقطة

280 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10478 نقطة

280 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10478 نقطة
٠٤:٤٩:٣٣ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 6.83 نقاط ليقفل عند مستوى 10478.46 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم- 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: تنمية، والصقر للتأمين، ومسك، وجدوى ريت السعودية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: العربي، والرياض، وبوبا العربية، والخدمات الأرضية، وتكافل الراجحي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.13% و3.61%.

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، ولوبريف الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: لوبريف، والراجحي، وسابك، والسيف غاليري، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 217.30 نقطة ليقفل عند مستوى 19417.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 51.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3225 صفقة.

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