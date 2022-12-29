الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الاتحاد الأوروبي: جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا لن تمر دون حساب
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الاتحاد الأوروبي: جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا لن تمر دون حساب

الاتحاد الأوروبي: جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا لن تمر دون حساب

الاتحاد الأوروبي: جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا لن تمر دون حساب
٠٤:٣٣:٣٩ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا لن تمر دون حساب.

أوروبا: روسيا لن تفلت من العقاب

وأكد في تصريحات له، اليوم، أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على جرائم حرب روسيا على أوكرانيا.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 100 صاروخ في جميع أنحاء البلاد خلال الساعات الماضية.

الجيش الأوكراني أسقط 54 صاروخًا

وكشف الجيش الأوكراني، أنه أسقط 54 صاروخًا من أصل عشرات الصواريخ التي أطلقتها روسيا في هجمات صباح اليوم.

انقطاع الكهرباء عن 90% من مدينة لفيف

وأشار وزير الطاقة الأوكراني، إلى أن كييف وأوديسا هما المنطقتان الأكثر تأثرًا بسبب القصف الروسي للبنية التحتية، وأن نحو 40% من سكان العاصمة محرومون من الكهرباء إثر الضربات الروسية الأخيرة، مؤكدًا انقطاع الكهرباء عن 90% من مدينة لفيف بعد الضربات الصاروخية الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن الهجوم الروسي على كييف وعموم البلاد قبيل العام الجديد يعكس وحشية لا معنى لها.

روسيا أطلقت أكثر من 120 صاروخًا

فيما أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية أن روسيا أطلقت أكثر من 120 صاروخًا لتدمير البنية التحتية الحيوية للبلاد وقتل المدنيين، وأنه يتوقع موجة ثانية وربما ثالثة من الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا.

في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لن تتفاوض على أساس “صيغة السلام” التي وضعها زيلينسكي.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الجيش الأوكراني الكهرباء جرائم الحرب روسيا

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