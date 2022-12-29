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أطلقها وزير العدل اليوم.. 6 أهداف للعقود الإلكترونية الموثقة
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أطلقها وزير العدل اليوم.. 6 أهداف للعقود الإلكترونية الموثقة

أطلقها وزير العدل اليوم.. 6 أهداف للعقود الإلكترونية الموثقة

أطلقها وزير العدل اليوم.. 6 أهداف للعقود الإلكترونية الموثقة
٠٤:٣١:١٠ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد.

وأوضحت وزارة العدل أنها تعمل مع عدد من الجهات والهيئات التي تشرف على القطاعات المتعددة، لدراسة توثيق عقودها ليراعى فيها جوانب العقد كافة من حقوق والتزامات، والتنفذ أمام قضاء التنفيذ كسند تنفيذي يحمي حقوق جميع الأطراف مع سرعة نفاذها وتحصيل الحقوق فيها.

6 أهداف للعقود الإلكترونية الموثقة

وبينت الوزارة أنها تهدف من إطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة إلى:

1 – إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق.

2 – تعزيز العدالة الوقائية.

3 – تمكين العدالة الناجزة.

4 – دعم القطاع الحكومي والأفراد.

5 – دعم المؤشرات العدلية.

6 – تحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يمر بعدد من المراحل وفق دليل إجرائي يبدأ بإيجاد أساس قانوني وتوثيقي لعدّ العقد سندًا تنفيذيًّا، مع دراسة واقع العقد وأثر اعتماده سندًا تنفيذيًّا، ومن ثم المراجعة القانونية للعقد، وتنتهي بالربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة لاعتماد العقد وإطلاقه.

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