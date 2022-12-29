لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بـ«سعود الطبيّة» في هذه المجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 ر- مهندس تقييم اجهزة طبية.
2 – مقيم التوليد وأمراض النساء «مؤقت».
3 – مقيم جراحة الحوادث «مؤقت».
4 – أخصائي استثمار – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.
5 – أخصائي تسويق – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.
6 – محاسب تكاليف – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.
7 – محلل ميزانية.
8 – أخصائي مالي.
9 – طبيب استشاري مشارك – أعصاب.
10 – طبيب استشاري مشارك – نساء وولادة.
11 – مقيم خدمة علاج السمنة «مؤقت».
12 – طبيب أمراض الدم والأورام المقيم «مؤقت)».
13 – طبيب استشاري مساعد أمراض دم و أورام.
14 – صيدلي إكلينيكي.
15 – إرشادات طبية.
16 – ممرضة طوارئ.
17 – سكرتيرة طبية.
18 – والمزيد.
* طريقة التقديم
– أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 29 ديسمبر 2022م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).