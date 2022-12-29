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لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بـ«سعود الطبيّة» في هذه المجالات
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لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بـ«سعود الطبيّة» في هذه المجالات

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بـ«سعود الطبيّة» في هذه المجالات

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بـ«سعود الطبيّة» في هذه المجالات
٠٤:٢٣:٢٠ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 ر- مهندس تقييم اجهزة طبية.

2 – مقيم التوليد وأمراض النساء «مؤقت».

3 – مقيم جراحة الحوادث «مؤقت».

4 – أخصائي استثمار – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.

5 – أخصائي تسويق – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.

6 – محاسب تكاليف – الإدارة التنفيذية المشاركة لتنمية الإيرادات.

7 – محلل ميزانية.

8 – أخصائي مالي.

9 – طبيب استشاري مشارك – أعصاب.

10 – طبيب استشاري مشارك – نساء وولادة.

11 – مقيم خدمة علاج السمنة «مؤقت».

12 – طبيب أمراض الدم والأورام المقيم «مؤقت)».

13 – طبيب استشاري مساعد أمراض دم و أورام.

14 – صيدلي إكلينيكي.

15 – إرشادات طبية.

16 – ممرضة طوارئ.

17 – سكرتيرة طبية.

18 – والمزيد.

* طريقة التقديم

– أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 29 ديسمبر 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الرياض مختلف المؤهلات مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة

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