4 تريليون ريال إيرادات قطاع الأعمال في 2021.. 31% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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كشفت نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية “منشآت قطاع الأعمال” عن بلوغ الإيرادات التشغيلية 4.08 تريليون ريال عام 2021 مرتفعة 26% مقارنة بعام 2020، بحسب “الاقتصادية”.

وأسهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 31% من إجمالي الإيرادات بـ1.26 تريليون ريال، فيما شكلت المنشآت الكبيرة 69 في المئة بإيرادات تشغيلية بلغت 2.81 تريليون ريال.

وأظهرت النتائج ارتفاع الإيرادات التشغيلية في الأنشطة الرياضية والترفيهية والتسلية 36.6 في المئة، كما ارتفعت الإيرادات كذلك في كل من أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط تجارة التجزئة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 36.2 في المئة و17.2 في المئة على التوالي.

ووفق مسح للهيئة العامة للإحصاء، بلغت النفقات التشغيلية 1.74 تريليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 21 في المئة، وبلغت تعويضات المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 388.4 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 12 في المئة مقارنة بـ2020.

الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ترتفع 25%

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 25% عام 2021 مقارنة بـ2020، لتبلغ 1.26 تريليون ريال.

وأشار المسح إلى بلوغ النفقات التشغيلية 659 مليار ريال بنسبة ارتفاع 33 في المئة، وبلغت تعويضات المشتغلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 155.8 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 19 في المئة مقارنة بـ2020.

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