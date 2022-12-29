بهذه المناطق.. «إنفاذ» يُشرف على 15 مزادًا للعقارات وآخر على سيارات متنوعة

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 16 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 31 ديسمبر 2022م وحتى 8 يناير 2023م.

المزادات تعرض أكثر من 120 عقارًا

وأوضح المزادات تعرض أكثر من 120 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، إضافة إلى المنقولات من السيارات المتنوعة، وتبدأ بـ:

1 – مزاد الغنائم الإلكتروني الذي يُقام على 4 عقارات تقع بمنطقة الرياض.

2 – مزاد ربوة جدة الثالث الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة جدة.

3 – مزاد نسائم الرياض الإلكتروني المقام على 14 عقارًا بمدينة الرياض.

4 – مزاد الهجرة الحضوري المقام على 26 عقارًا في المدينة المنوّرة.

5 – مزاد طيبة الإلكتروني المقام على 6 عقارات بالمدينة أيضًا.

6 – مزاد رحاب الحجاز الإلكتروني المقام على 13 عقارًا في كل من مكة المكرمة والطائف ومحافظة تربة.

7 – مزاد عروس البحر الأحمر الإلكتروني المقام على 3 عقارات بمحافظة جدة.

8 – مزاد ربوة الشمال الإلكتروني المقام على 4 عقارات في كل من مدينة سكاكا وطبرجل.

9 – مزاد أطياف نجد الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة الخرج.

10 – مزاد ظلال طيبة الثاني الإلكتروني المقام على عقارين بالمدينة المنوّرة.

11 – مزاد ديار القصيم الإلكتروني المقام على 7 عقارات بمنطقة القصيم.

12 – مزاد أزهار الرياض الإلكتروني المقام على 4 عقارات بمدينة الرياض.

13 – مزاد مستقبل الشمال الإلكتروني المقام على 19 عقارًا تقع في كل من القريات وسكاكا ودومة الجندل.

14 – مزاد خيرات القصيم الثاني الإلكتروني المقام على عقارين بمنطقة القصيم.

15 – مزاد المرجان الثاني المقام على 14 عقارًا بالمنطقة الشرقية.

16 – مزاد صروح الحضوري المقام على عدد من السيارات والشاحنات المتنوعة بمدينة الرياض.

ويعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، إلى جانب الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.