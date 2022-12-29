ما مرحلة الربط والتكامل في الفوترة الإلكترونية؟ «الزكاة والضريبة» توضح

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن مرحلة الربط والتكامل في الفوترة الإلكترونية، وقالت إنها مرحلة يتم فيها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع نظام «فاتورة»، التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

* آلية التطبيق

وأوضحت على حسباها في «تويتر»، أن مرحلة الربط والتكامل في الفوترة الإلكترونية، يتم تطبيقها للمنشآت الخاضعة للائحة في الفوترة الإلكترونية.

* المجموعات المختارة

– المجموعة الأولى، تاريخ التطبيق 1 يناير 2023، ومعيار الاختيار هو ألا تقل الإيرادات عن 3 مليارات ريال.

* المجموعة الثانية، تاريخ التطبيق 1 يوليو 2023، ومعيار الاختيار هو ألا تقل الإيرادات عن نصف مليار ريال.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى أن ما سبق يخضع جميعًا لمعيار اختيار الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لام 2021م.

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يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى ما يلي:

1- تحقيق الربط الآلي بين القطاعين.

2- تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.