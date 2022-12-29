الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. «التجارة»: نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
ارتفاع موجودات البنك المركزي إلى 1997.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022
«تقويم التعليم» تعتمد 30 برنامجًا أكاديميًا في 13 جامعة وكلية في الربع الرابع 2022
«مكافحة المخدرات» تحصد جائزة الخدمات الأمنية «منصة أبشر ميدان»
الصحة: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 45 حالة
مدعومًا بارتفاع الطلب.. 15.6% زيادة في أسعار الشقق بالمملكة خلال نوفمبر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. «التجارة»: نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

عاجل.. «التجارة»: نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

عاجل.. «التجارة»: نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
٠٣:٢٠:٠١ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة نقل خدمة شطب السجل التجاري للمؤسسات إلى “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال والتي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال في المملكة.

توفير الخدمات للوزارات والمؤسسات

وتوفر المنصة والفروع المكانية للمركز خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.

إصدار وتعديل السجلات

ويقدم المركز من خلال 16 فرعاً في 13 مدينة حول المملكة وأكثر من 750 خدمة في مكان واحد أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية.

ومن أبرز الأدوار التي يؤديها المركز اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم السجل التجاري للمؤسسات المركز السعودي للأعمال منصة الأعمال وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني أثناء مشاركته مع الميليشيات الشيعية بالعراق

مقتل لواء بالحرس الثوري الإيراني أثناء مشاركته مع الميليشيات الشيعية بالعراق

٠٤:٤٥ م، الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمتين لهذا السبب

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمتين لهذا السبب

٠٥:٤١ م، الجمعة، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢
تدشين انطلاق وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمدينة الرياض

تدشين انطلاق وحدة الدراجات النارية بالإدارة العامة لدوريات الأمن بمدينة الرياض

٠٢:٥٣ ص، السبت، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
استفتاء اليونان.. توقعات برفض مقترحات الدائنين

استفتاء اليونان.. توقعات برفض مقترحات الدائنين

١٠:٥٨ م، الأحد، ٠٥ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *