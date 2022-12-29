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ارتفاع موجودات البنك المركزي إلى 1997.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022
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ارتفاع موجودات البنك المركزي إلى 1997.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022

ارتفاع موجودات البنك المركزي إلى 1997.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022

ارتفاع موجودات البنك المركزي إلى 1997.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2022
٠٣:١٧:٠٧ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” خلال شهر نوفمبر 2022 إلى نحو 1997.6 مليار ريال وبقيمة 20.44 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن “ساما” ارتفاع موجودات المركزي السعودي بنحو 104.59 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر 2021.

موجودات البنك المركزي في آخر 5 أشهر

وأضافت النشرة أن موجودات البنك المركزي السعودي “ساما” بلغت في أكتوبر  1.977.19 وفي سبتمبر 1.990.97 وفي أغسطس 1.998.96 وفي يوليو 2.005.58 وفي يونيو 1.986.11.

في الوقت نفسه، ارتفعت استثمارات البنك المركزي في “أوراق مالية بالخارج”، والتي تمثّل نحو 58% من إجمالي موجوداته، بنسبة طفيفة لتصل إلى نحو 1141.78 مليار ريال، بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

في وقت سابق، أعلن البنك المركزي طرح مشروع “مسودة تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل”، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء المرئيات والملاحظات على المشروع، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي مقترح التعديل؛ مبادرة من البنك المركزي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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