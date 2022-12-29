«مكافحة المخدرات» تحصد جائزة الخدمات الأمنية «منصة أبشر ميدان»

تواصل – واس:

استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن تحصد جائزة الخدمات الأمنية “منصة أبشر ميدان” في ملتقى أبشر الثامن 2022 الذي أقيم في نادي منسوبي وزارة الداخلية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويأتي هذا المنجز في ظل ما تشهده وزارة الداخلية من تطور تقني متسارع للخدمات الإلكترونية المقدمة لقطاع الأفراد والأعمال والحكومة، أسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين بأكثر من (350) خدمة إلكترونية يستفيد منها أكثر من (26) مليون مستفيد.

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