الصحة: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 45 حالة

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 45 حالة ووفاة واحدة.

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 826.954 حالة، من بينها 2906 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 24 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضافت: في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 814.534 حالة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9514 حالة وفاة.

في وقت سابق، كشف استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي، الدكتور عواد الذايدي عن زيادة عدد حالات إصابات الرأس الناتجة عن سوء التعامل في عام 2020، الأمر الذي أرجعه إلى تواجد الأطفال مع بعضهم طوال اليوم خلال فترة حجر كورونا.

2020 سنة استثنائية

وقال الذايدي لـ “الإخبارية”: “2020 يمكن أن تكون سنة استثتائية بسبب الحجر الصحي، كان يتواجد الأطفال مع بعضهم البعض، وخاصة الأسر في الشقق الصغيرة، حيث كان الأطفال مكبوتين، وحركتهم قليلة، مما تسبب في ارتفاع نسبة إصابات الرأس بين الأطفال”.

وأشار إلى أن الأسر التي لديها “أحواش” كان أطفالهم يتنفسون بشكل أفضل عن غيرهم، بعكس الحال في المناطق السكنية، مثل الدمام حيث تنتشر البنايات الشاهقة والشقق الصفيرة التي تحد من حركة الأطفال، في حين أنهم خلال فترة الدراسة ينفسون عن أنفسهم.

ولفت إلى أن ابتلاع الأطفال الأشياء زادت خلال الفترة نفسها بسبب الحجر الصحي.

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