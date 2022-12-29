مدعومًا بارتفاع الطلب.. 15.6% زيادة في أسعار الشقق بالمملكة خلال نوفمبر

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أظهرت بيانات رسمية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار إيجارات الشق السكنية في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 15.6%، وهي أعلى معدل ارتفاع في السنوات الأخيرة.

وواصلت إيجارات الشقق قفزاتها القوية للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت 13% ارتفاعًا سنويًا في شهر أكتوبر الماضي، متوافقة مع طلب قوي على تأجير الشقق مدعومًا بحالة النمو والتعافي في الاقتصاد، وفقًا لصحيفة “مال”.

وسجل المؤشر العام لأسعار الإيجارات السكنية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.4% في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل 90.86 نقطة مقابل 86.18 نقطة في شهر نوفمبر 2021.

ارتفاع إيجارات السكن في المملكة

وجاء ارتفاع إيجارات السكن في ظل ارتفاع عالمي في معدلات التضخم امتدت للمملكة ولكن بنسب معتدلة؛ حيث بلغ معدل التضخم في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي 2.93% فيما تجاوزت معدلات التضخم العالمية مستوى 10% في العديد من الدول.

وسجل مؤشر ايجارات الشقق 85.16 نقطة في شهر نوفمبر الماضي مقابل 73.61 نقطة في شهر نوفمبر 2021 أي بارتفاع كبير وصل إلى 15.7%، كما سجلت أسعار ايجارات دور في فيلا ارتفاعًا بنسبة 8.6% في نوفمبر الماضي، بارتفاع مؤشرها إلى 91.12 نقطة مقابل 83.89 نقطة في نوفمبر العام الماضي.

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