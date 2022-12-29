الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تقويم التعليم» تعتمد 30 برنامجًا أكاديميًا في 13 جامعة وكلية في الربع الرابع 2022
«مكافحة المخدرات» تحصد جائزة الخدمات الأمنية «منصة أبشر ميدان»
الصحة: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 45 حالة
مدعومًا بارتفاع الطلب.. 15.6% زيادة في أسعار الشقق بالمملكة خلال نوفمبر
وفاة 7 وإصابة 53.. شاهد السكان يقفزون من النوافذ هربًا من الحرائق بهذه الدولة
صدق أو لا تصدق.. رصاصة لإنقاص وزن الأطفال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مدعومًا بارتفاع الطلب.. 15.6% زيادة في أسعار الشقق بالمملكة خلال نوفمبر

مدعومًا بارتفاع الطلب.. 15.6% زيادة في أسعار الشقق بالمملكة خلال نوفمبر

مدعومًا بارتفاع الطلب.. 15.6% زيادة في أسعار الشقق بالمملكة خلال نوفمبر
٠٢:٠٦:٤٢ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات رسمية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار إيجارات الشق السكنية في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلة زيادة بلغت نسبتها 15.6%، وهي أعلى معدل ارتفاع في السنوات الأخيرة.

وواصلت إيجارات الشقق قفزاتها القوية للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت 13% ارتفاعًا سنويًا في شهر أكتوبر الماضي، متوافقة مع طلب قوي على تأجير الشقق مدعومًا بحالة النمو والتعافي في الاقتصاد، وفقًا لصحيفة “مال”.

وسجل المؤشر العام لأسعار الإيجارات السكنية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.4% في شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل 90.86 نقطة مقابل 86.18 نقطة في شهر نوفمبر 2021.

ارتفاع إيجارات السكن في المملكة

وجاء ارتفاع إيجارات السكن في ظل ارتفاع عالمي في معدلات التضخم امتدت للمملكة ولكن بنسب معتدلة؛ حيث بلغ معدل التضخم في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي 2.93% فيما تجاوزت معدلات التضخم العالمية مستوى 10% في العديد من الدول.

وسجل مؤشر ايجارات الشقق  85.16 نقطة في شهر نوفمبر الماضي مقابل 73.61 نقطة في شهر نوفمبر 2021 أي بارتفاع كبير وصل إلى 15.7%، كما سجلت أسعار ايجارات دور في فيلا ارتفاعًا بنسبة 8.6% في نوفمبر الماضي، بارتفاع مؤشرها إلى 91.12 نقطة مقابل 83.89 نقطة في نوفمبر العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

516 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء العشوائية في مكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إيجارات الشقق السعودية الشقق المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
«أردوغان»: سنمنح الجنسية لأصحاب الكفاءات من «اللاجئين السوريين»

«أردوغان»: سنمنح الجنسية لأصحاب الكفاءات من «اللاجئين السوريين»

١٠:٠٨ م، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠١٧
مصادر: وكالات تُعيد النظر في قيمة أقساط السيارات

مصادر: وكالات تُعيد النظر في قيمة أقساط السيارات

٠٩:٤٧ ص، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠١٦
أثناء قطعها الطريق.. وفاة امرأة بعد تعرضها للدهس من مركبة أمنية بالمجمعة

أثناء قطعها الطريق.. وفاة امرأة بعد تعرضها للدهس من مركبة أمنية بالمجمعة

١٢:٣٧ ص، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠١٦
بهذه الخطوات.. إمارة جازان تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة التفوق والإبداع

بهذه الخطوات.. إمارة جازان تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة التفوق والإبداع

١١:٣٤ ص، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *