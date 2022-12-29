الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وفاة 7 وإصابة 53.. شاهد السكان يقفزون من النوافذ هربًا من الحرائق بهذه الدولة
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وفاة 7 وإصابة 53.. شاهد السكان يقفزون من النوافذ هربًا من الحرائق بهذه الدولة

وفاة 7 وإصابة 53.. شاهد السكان يقفزون من النوافذ هربًا من الحرائق بهذه الدولة

وفاة 7 وإصابة 53.. شاهد السكان يقفزون من النوافذ هربًا من الحرائق بهذه الدولة
٠١:٤٨:١٦ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 53 آخرين، إلى جانب فقدان أشخاص آخرين، جراء حريق ضخم شب في إحدى المدن لتايلاند في منطقة جنوب شرف آسيا.

الناس تقفز من طوابق عالية هربًا من الحريق

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أشخاصًا وهم يقفزون من طوابق عالية في مبنى يحترق.

وأكد عمال الإنقاذ أن الضحايا كانوا يقفزون من الشبابيك والشرفات نحو حتفهم هربًا من الحريق.

إنقاذ نحو 700 مواطن تايلاندي

وأوضحت السلطات التايلاندية أن حريقًا اندلع الحريق في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء بمبنى في بلدة بويبيت على حدود تايلاند وكمبوديا، مؤكدة أنه تم إنقاذ ما يقرب من 700 مواطن تايلاندي.

وأكدت أنه تم إرسال الكثير من الضحايا إلى عدد من المستشفيات لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم .

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