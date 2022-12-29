نصفهم بالشتات.. عدد الفلسطينيين بلغ في نهاية هذا العام لـ 14.3 مليون

تواصل – وكالات:

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عـدد السكان المقدر فـي نهاية عام 2022 بلغ حوالي 14.3 مليون فلسطيني؛ منهم 5.4 مليون نسمة في دولة فلسطين على حدود 1967، بنسبة زيادة سنوية بلغت 2.4% مع نهاية العام الجاري.

نصف الشعب الفلسطيني في الشتات

وأضاف – حسب وكالة «وفا» الرسمية – أنه ما زال نحو 7 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات، يحلمون بالعودة إلى وطنهم منهم 6.4 مليون في الدول العربية ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية، ويعزل أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني يعيشون في أراضي 1948.

اعتداءات الاحتلال متواصلة واستيطان مستعر

وأكد أن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ما زالت متواصلة على السكان الفلسطينيين في كافة تجمعات سكنهم من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والاعتداء على الفلسطينيين، حيث قام الاحتلال بهدم وتدمير 1,058 مبنى في فلسطين (353 مبنى سكنيا و705 منشآت)، شملت 93 عملية هدم ذاتي يقع معظمها في محافظة القدس بواقع 88 عملية هدم ذاتي.

القدس المحتلة تتصدر مجمل عمليات الهدم

وأشار إلى أن محافظة القدس، تصدرت مجمل عمليات الهدم بنسبة 29%، شملت هدم 128 مبنى سكنيا و176 منشأة، في الوقت الذي تقوم به دولة الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية، حيث يعيش فيها أكثر من 700 ألف مستعمر في 151 مستعمرة مقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في نهاية عام 2021.

عدد الشهداء بلغ 224 في عام

وبين أن عدد الشهداء خلال عام 2022 حتى تاريخ 26 ديسمبر الجاري، بلغ 224 شهيدا منهم «53 شهيدا في قطاع غزة و171 شهيدا في الضفة الغربية» وفق سجلات وزارة الصحة.

عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ 4,700 أسير

كما بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4,700 أسير وذلك حتّى نهاية شهر نوفمبر 2022، وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصرا، و835 معتقلا إداريا بينهم ثلاث أسيرات، وأربعة أطفال.

مستوطنون يقتحمون مجددًا باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون مجددًا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من باب المغاربة أحد أبواب المسجد، حيث واصلت قوات الاحتلال الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة مناطق، ومداهمة منازل بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين، من القدس ورام الله والخليل بينهم ثلاثة أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم.

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