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صدق أو لا تصدق.. رصاصة لإنقاص وزن الأطفال
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صدق أو لا تصدق.. رصاصة لإنقاص وزن الأطفال

صدق أو لا تصدق.. رصاصة لإنقاص وزن الأطفال

صدق أو لا تصدق.. رصاصة لإنقاص وزن الأطفال
٠١:١٣:٥٨ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

مددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الموافقة على دواء «Wegovy» لفقدان الوزن ليشمل الأطفال، والذي يصفه الخبراء بأنه بمثابة “رصاصة سحرية” تقضي على الوزن الزائد لما له من نتائج سريعة.

وسبق أن وافقت الغذاء والدواء والجهات التنظيمية الأخرى على استخدامه لدى البالغين العام الماضي، وفق موقع «روسيا اليوم».

المراهقون

وفي التجارب السريرية، فقد المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما والذين أخذوا الحقنة الأسبوعية 14% من وزن أجسامهم على مدار 64 أسبوعا. ويتطابق هذا تقريبا مع التجارب التي أجريت على البالغين، حيث فقد المتلقون 15% من وزنهم بعد 68 أسبوعًا.

وارتفعت شعبية هذا الدواء في عام 2022 بسبب نجاحه غير المسبوق في المساعدة في إنقاص الوزن، لكن هناك بعض المخاوف بشأن فعالية «Wegovy» على المدى الطويل، مع وجود دراسة حديثة وجدت أن المستخدمين سيعيدون الوزن المفقود إذا توقفوا عن استخدام الدواء.

وتوفر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أداة إضافية لمعالجة هذا المرض الخطير والمزمن والمتقدم.

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