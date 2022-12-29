شاهد.. العواصف تحول المنازل إلى مكعبات ثلجية في هذه الدولة

تواصل – وكالات:

أدت العواصف والرياح القوية والأمطار الجليدية والتساقط الكثيف للثلوج في إغلاق المدارس في كندا وقطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.

عاصفة شتوية قوية جميع أنحاء البلاد

وفي الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية قوية جميع أنحاء البلاد، طلبت السلطات الكندية من المواطنين البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تحولت بلدة كندية إلى مكعبات، حيث ظهرت المنازل بشكل مثير للدهشة بعد اكتسائها بطبقة من الثلوج السميكة.

الأبنية تحولت إلى كتل من الثلوج

وأوضحت – حسب «سبوتنيك» – كيف تحولت الأبنية إلى كتل من الثلوج المتناسقة والمتراصفة، في مشهد مثير حاز على إعجاب الكثيرين من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

السكان يعانون من تدني درجات الحرارة

كما حولت العواصف، مدينة فروت آري في مقاطعة أونتاريو الكندية إلى كتلة بيضاء، في وقت يعاني فيه السكان من تدني درجات الحرارة بسبب ما وصف بأنه أقوى عاصفة ثلجية ضربت البلاد منذ عقود.

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العاصفة تؤثر على حوالي ثلثي المواطنين

من ناحيتها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ووزارة البيئة الكندية، أن العاصفة من المتوقع أن تؤثر على حوالي ثلثي المواطنين الكنديين بسبب عبورها على أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد.

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