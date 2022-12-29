تحذير عاجل من «الدفاع المدني» من تساقط أمطار رعدية على معظم المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء اليوم الخميس حتى يوم السبت المقبل.

الحالة المتوقعة ستكون على هذه المناطق

وأوضحت المديرية أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإنها تحذر من تأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل «العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضياتوأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية» وأجزاء من المدنية المنورة تشمل «المهد ووادي الفرع» وأجزاء من الرياض تشمل «الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي عفيف والأفلاج ووادي الدواسر وليلى» وأجزاء من مناطق الباحة وعسير والقصيم.

الأمطار متوسطة على المنطقة الشرقية

وأضافت أنها تتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على المنطقة الشرقية وتشمل «الدمام والظهران والخبر و بقيق والأحساء والقطيف»، ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان ونجران.

على الجميع ضـرورة الابتعاد عن هذه الأماكن

وشددت المديرية على ضـرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم.. بداية الحالة الممطرة التاسعة

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ الحالة المطرية التاسعة، اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، وتستمر عدة أيام، على مناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى أن حالة ممطرة يمكن تصنيفها من متوسطة إلى قوية، يشمل نطاق تأثيرها أجزاء واسعة من المملكة والخليج العربي.

الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر

وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة، ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وغزيرة جدًا، وقوة الحالة بالترتيب منطقة مكة ثم المدينة ثم الباحة ثم الرياض ثم القصيم ثم باقي المناطق، وفرصة سيول من مكة وجنوبها حتى الباحة مرورًا بالليث تحتاج إلى متابعة دقيقة واهتمام من الجهات المختصة.

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