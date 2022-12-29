لهذا السبب.. وفاة 18 طفلاً في أوزبكستان بعد تناول شراب لعلاج الإنفلونزا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة في أوزبكستان عن وفاة 18 طفلًا؛ بسبب تناولهم شرابًا طبيًا لعلاج الإنفلونزا من إنتاج شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وقالت الوزارة إن الشراب كان يحتوي على إيثيلين جلايكول وهو مادة سامة،موضحة أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة علاج من طبيب، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

وليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيه الأدوية الهندية في مشاكل، فسبق وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة عشرات الأطفال في دولة جامبيا، قد تكون مرتبطة بشراب سعال مصنوع في الهند.

صناعة الدواء في الهند

وتبلغ حجم تجارة صناعة الأدوية في الهند، 42 مليار دولار، نصفها يأتي مما يصدر خارج البلاد وحوالي 3 آلاف شركة تدير 10 آلاف مصنع للأدوية تصنع نفس تركيبات الأدوية التي تنتجها العلامات التجارية الشهيرة ولكن تباع بأسعار زهيدة. كما تصنع الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية واللقاحات.

تعد الهند واحدة من أكبر الدول المصنعة للأدوية في العالم. وعلى الرغم من أن الهند تستورد 70 في المئة من المواد الكيميائية المكونة للأدوية من الصين، إلا أنها تحاول إنتاج المزيد منها محليًا.

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