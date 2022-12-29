الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
صدق أو لا تصدق.. رصاصة لإنقاص وزن الأطفال
نصفهم بالشتات.. عدد الفلسطينيين بلغ في نهاية هذا العام لـ...
«الوطني لقياس» يُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
شاهد.. العواصف تحول المنازل إلى مكعبات ثلجية في هذه الدولة
لهذا السبب.. وفاة 18 طفلاً في أوزبكستان بعد تناول شراب...
لمحاربة الإدمان.. «التعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية لمكافحة المخدرات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذا السبب.. وفاة 18 طفلاً في أوزبكستان بعد تناول شراب لعلاج الإنفلونزا

لهذا السبب.. وفاة 18 طفلاً في أوزبكستان بعد تناول شراب لعلاج الإنفلونزا

لهذا السبب.. وفاة 18 طفلاً في أوزبكستان بعد تناول شراب لعلاج الإنفلونزا
١٢:٤١:١٩ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة في أوزبكستان عن وفاة 18 طفلًا؛ بسبب تناولهم شرابًا طبيًا لعلاج الإنفلونزا من إنتاج شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

وقالت الوزارة إن الشراب كان يحتوي على إيثيلين جلايكول وهو مادة سامة،موضحة أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة علاج من طبيب، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

وليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيه الأدوية الهندية في مشاكل، فسبق وأعلنت وزارة الصحة الهندية وفاة عشرات الأطفال في دولة جامبيا، قد تكون مرتبطة بشراب سعال مصنوع في الهند.

صناعة الدواء في الهند

 وتبلغ حجم تجارة صناعة الأدوية في الهند، 42 مليار دولار، نصفها يأتي مما يصدر خارج البلاد وحوالي 3 آلاف شركة تدير 10 آلاف مصنع للأدوية تصنع نفس تركيبات الأدوية التي تنتجها العلامات التجارية الشهيرة ولكن تباع بأسعار زهيدة. كما تصنع الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية واللقاحات.

تعد الهند واحدة من أكبر الدول المصنعة للأدوية في العالم. وعلى الرغم من أن الهند تستورد 70 في المئة من المواد الكيميائية المكونة للأدوية من الصين، إلا أنها تحاول إنتاج المزيد منها محليًا.

اقرأ أيضًا: 

«تواصل» تكشف قصة «الهندية» التي ارتكبت جريمة بشعة في جدة تحت تأثير الأدوية

الكلمات الدلالية:
الأدوية الهندية الدواء الهند تجارة الدواء في الهند

مواد ذات صلة

«بلدية الخرج» توضح سبب الهبوط الأرضي بـ«حي الخزامى» (صور)

«بلدية الخرج» توضح سبب الهبوط الأرضي بـ«حي الخزامى» (صور)
6 إصابات في مشاجرة جماعية بـ«جدة»

6 إصابات في مشاجرة جماعية بـ«جدة»
مواطن يلفت «المرور» إلى «حفرة» عميقة في طريق رئيسي بالدمام

مواطن يلفت «المرور» إلى «حفرة» عميقة في طريق رئيسي بالدمام
مواطن يشكو فندق 5 نجوم بمكة بعد فصل الكهرباء عن غرفته ليلاً

مواطن يشكو فندق 5 نجوم بمكة بعد فصل الكهرباء عن غرفته ليلاً

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *