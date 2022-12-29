«الوطني لقياس» يُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
تواصل – فريق التحرير
أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، عبر حسابه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1- مدقق داخلي لتقنية المعلومات
المؤهلات و المتطلبات.
-درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الأمن السيبراني أو مجال ذي صلة.
-المؤهلات المهنية المطلوبة “CISA”.
-الخبرة المطلوبة +8 سنوات.
-المؤهلات المهنية المناسبة مثل CIA أو CISSP أو ما يعادلها.
-تطوير عملية التدقيق الداخلي لتكنولوجيا المعلومات التنظيمية وتحديد أولويات مخاطر الشركة الرئيسية ذات الصلة بتدقيق تكنولوجيا المعلومات من أجل تقليل المخاطر وتخفيفها.
-قيادة مهام تدقيق تكنولوجيا المعلومات من خلال التقييم والتوصية بالاستخدام الفعال والمتوافق لتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة.
-تقييم الحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة وتنفيذها لدفع الابتكار والتدقيق المستمر لغرض تحليل المخاطر وتحديد نطاق التدقيق وتخطيط التدقيق.
2 – مخطط المؤسسة
المؤهلات و المتطلبات:
-درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.
-خبرة 4+ سنوات خبرة في العمل.
-خبرة 2+ سنوات خبرة في هندسة المشاريع.
-خبرة / خبرة أداة EA في النمذجة والتمثيلات الرسومية.
-فهرسة ، تطوير ، تنسيق ، توصيل ، صيانة ، وإنفاذ نماذج معمارية شاملة للمؤسسة ، تمثيلات ، مبادرات ، قدرات ، ومكونات لأداء الأنشطة التجارية والتقنية للمؤسسة بشكل مناسب.
-تقييم الوظائف الداخلية واستراتيجيات تطوير الأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات واقتراح التحسينات.
-إنشاء نماذج معمارية الأعمال لتعكس استراتيجيات المنظمة وأهدافها وخلق وتنفيذ رؤى وأهداف الأعمال.
-اقتراح أفكار لتقليل التكاليف في مجال تكنولوجيا المعلومات.
-تنظيم التدريب لتحسين معرفة الموظفين في EA للنمو المؤسسي.
-قم بقيادة دورة ADM من البداية إلى النهاية.
-تقييم المشاريع ومراجعة طلبات العروض والموافقة عليها والتنسيق مع الوظائف الأخرى داخل المنظمة لضمان تحقيق أهداف EA.
-التقط بنية المؤسسة بمستويات مختلفة من العمق.
رابط التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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