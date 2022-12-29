«الوطني لقياس» يُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

تواصل – فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)​، عبر حسابه الرسمي للتوظيف (لينكدإن)، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مدقق داخلي لتقنية المعلومات

المؤهلات و المتطلبات.

-درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الأمن السيبراني أو مجال ذي صلة.

-المؤهلات المهنية المطلوبة “CISA”.

-الخبرة المطلوبة +8 سنوات.

-المؤهلات المهنية المناسبة مثل CIA أو CISSP أو ما يعادلها.

-تطوير عملية التدقيق الداخلي لتكنولوجيا المعلومات التنظيمية وتحديد أولويات مخاطر الشركة الرئيسية ذات الصلة بتدقيق تكنولوجيا المعلومات من أجل تقليل المخاطر وتخفيفها.

-قيادة مهام تدقيق تكنولوجيا المعلومات من خلال التقييم والتوصية بالاستخدام الفعال والمتوافق لتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة.

-تقييم الحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة وتنفيذها لدفع الابتكار والتدقيق المستمر لغرض تحليل المخاطر وتحديد نطاق التدقيق وتخطيط التدقيق.

2 – مخطط المؤسسة

المؤهلات و المتطلبات:

-درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.

-خبرة 4+ سنوات خبرة في العمل.

-خبرة 2+ سنوات خبرة في هندسة المشاريع.

-خبرة / خبرة أداة EA في النمذجة والتمثيلات الرسومية.

-فهرسة ، تطوير ، تنسيق ، توصيل ، صيانة ، وإنفاذ نماذج معمارية شاملة للمؤسسة ، تمثيلات ، مبادرات ، قدرات ، ومكونات لأداء الأنشطة التجارية والتقنية للمؤسسة بشكل مناسب.

-تقييم الوظائف الداخلية واستراتيجيات تطوير الأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات واقتراح التحسينات.

-إنشاء نماذج معمارية الأعمال لتعكس استراتيجيات المنظمة وأهدافها وخلق وتنفيذ رؤى وأهداف الأعمال.

-اقتراح أفكار لتقليل التكاليف في مجال تكنولوجيا المعلومات.

-تنظيم التدريب لتحسين معرفة الموظفين في EA للنمو المؤسسي.

-قم بقيادة دورة ADM من البداية إلى النهاية.

-تقييم المشاريع ومراجعة طلبات العروض والموافقة عليها والتنسيق مع الوظائف الأخرى داخل المنظمة لضمان تحقيق أهداف EA.

-التقط بنية المؤسسة بمستويات مختلفة من العمق.

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن بدء التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم