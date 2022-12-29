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بالفيديو.. وصول سفينة «جلالة الملك الدرعية» إلى قاعدة الملك فيصل في جدة
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بالفيديو.. وصول سفينة «جلالة الملك الدرعية» إلى قاعدة الملك فيصل في جدة

بالفيديو.. وصول سفينة «جلالة الملك الدرعية» إلى قاعدة الملك فيصل في جدة

بالفيديو.. وصول سفينة «جلالة الملك الدرعية» إلى قاعدة الملك فيصل في جدة
١٢:١٦:٥٨ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وصلت اليوم، سفينة جلالة الملك «الدرعية» إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في محافظة جدة.

رفع الجاهزية البحرية وتعزيز الأمن البحري

وتعتبر سفينة جلالة الملك «الدرعية»، ثاني مشروعات الثروات القادمة من إسبانيا، حيث استغرقت رحلتها قرابة التسعة أيام، وهي ضمن مشروع الثروات الذي يسهم في رفع الجاهزية البحرية وتعزيز الأمن البحري.

أول نظام سعودي لإدارة القتال البحري

وتسهم مثل هذه المشروعات في حماية المنطقة والمصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة، حيث ستزود السفينة بأول نظام سعودي لإدارة القتال البحري، تحت اسم «حزم»، ما يسهم في توطين الصناعات العسكرية عبر نقل التقنية ورعاية المواهب الوطنية من خلال برامج التدريب على رأس العمل.

تجهيزات حديثة وتقنيات عالية للتعامل مع التهديدات

وفي مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية، صعد على السفينة قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، متجولًا في أقسامها ومطلعًا على ما تحتويه من تجهيزات حديثة وتقنيات عالية، للتعامل مع كآفة التهديدات الجوية، مدونًا كلمته في السجل التاريخي للسفينة، وذلك في حضور عدد كبير من ضباط القوات المسلحة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدرعية القوات البحرية جدة سفينة جلالة الملك ميناء الملك فيصل

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