الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحركات طفيفة للعملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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تحركات طفيفة للعملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحركات طفيفة للعملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحركات طفيفة للعملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٢:٠٦:٣٠ م، الخميس، ٥ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، الموافق 29 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.00 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.77

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.53.

فرنك سويسري 4.06

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